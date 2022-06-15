【2022焦點新盤】飛揚一房示範單位登場　全屋不設露台　室內空間更見使

由長實及新地合作發展的屯門新盤「飛揚」第1期，今率先開放示範單位予傳媒。單位以項目18樓J室為藍本搭建，屬一房間隔，實用面積282平方呎，屬連裝修示範單位。值得留意，單位不設露台及工作平台，增添室內空間實用性。

飛揚示範單位

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入門位置不設玄關，門邊擺放雪櫃，亦留有空間，可放置鞋櫃及儲物櫃。單位內設開放式廚房，工作枱面呈曲尺型，枱面下附有儲物空間及洗衣乾衣機。設計師於牆面放置儲物櫃，並將廚房枱面作少許延伸做成吧枱，住戶可於此用餐。客飯廳空間闊絡，方便放置起居家具，示範單位運用暖色系家具及明亮色調佈置，令單位更顯時尚、大方。

單位睡房以長方形開則，設計師將間隔牆換成屏風，加強空間感。睡房空間充足，擺放雙人床後仍有衣櫃、梳妝台位置。至於單位廁所設有淋浴間及鏡櫃，惟不設窗，即為俗稱的「黑窗」。

資料顯示，飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，分為兩期發展，其中第1期提供400伙，戶型設一房至三房間隔，實用面積由263至722平方呎不等，項目預計關鍵日期為2024年3月底。發展商透露，項目最快本周內公布首張價單，料首批單位不少於80伙，將以貼市價推出。

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