  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (三) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022焦點新盤】飛揚一房示範單位登場　全屋不設露台　室內空間更見使

股樓投資 16:14 2022/06/15

分享：

分享：

由長實及新地合作發展的屯門新盤「飛揚」第1期，今率先開放示範單位予傳媒。單位以項目18樓J室為藍本搭建，屬一房間隔，實用面積282平方呎，屬連裝修示範單位。值得留意，單位不設露台及工作平台，增添室內空間實用性。

飛揚示範單位

    點擊圖片放大
    +16
    +15

入門位置不設玄關，門邊擺放雪櫃，亦留有空間，可放置鞋櫃及儲物櫃。單位內設開放式廚房，工作枱面呈曲尺型，枱面下附有儲物空間及洗衣乾衣機。設計師於牆面放置儲物櫃，並將廚房枱面作少許延伸做成吧枱，住戶可於此用餐。客飯廳空間闊絡，方便放置起居家具，示範單位運用暖色系家具及明亮色調佈置，令單位更顯時尚、大方。

單位睡房以長方形開則，設計師將間隔牆換成屏風，加強空間感。睡房空間充足，擺放雙人床後仍有衣櫃、梳妝台位置。至於單位廁所設有淋浴間及鏡櫃，惟不設窗，即為俗稱的「黑窗」。

資料顯示，飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，分為兩期發展，其中第1期提供400伙，戶型設一房至三房間隔，實用面積由263至722平方呎不等，項目預計關鍵日期為2024年3月底。發展商透露，項目最快本周內公布首張價單，料首批單位不少於80伙，將以貼市價推出。

同場加映︰【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【2022焦點新盤】屯門飛揚最快6月賣樓　參考區內及近期新盤定價
2022/06/07
【2022焦點新盤】屯門飛揚最快6月賣樓　參考區內及近期新盤定價
【2022焦點新盤】屯門飛揚1期樓書登場　一房最細263呎　料短期內推出
2022/06/10
【2022焦點新盤】屯門飛揚1期樓書登場　一房最細263呎　料短期內推出

你可能感興趣

【2022焦點新盤】屯門飛揚最快6月賣樓　參考區內及近期新盤定價
18:59 2022/06/07
【2022焦點新盤】屯門飛揚最快6月賣樓　參考區內及近期新盤定價
【2022焦點新盤】屯門飛揚1期樓書登場　一房最細263呎　料短期內推出
13:23 2022/06/10
【2022焦點新盤】屯門飛揚1期樓書登場　一房最細263呎　料短期內推出
私人屋苑 飛揚 屯門 發展商 新地 長實

下一篇文章

【薪酬趨勢】2022年最新薪酬調查報告 港人平均加薪幅度達3.2% 為近三年來最高水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務
【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務
【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題
【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠
【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款