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【MPF】5月有約12.5億元轉換到保守基金　股票成份混合資產基金錄約14.9億元流出

Hot Talk 16:15 2022/06/15

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駿隆指5月有約12.5億元轉換到保守基金，股票成份混合資產基金錄約14.9億元流出。

駿隆公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.7%）、滙豐（17.9%）及永明（11.0%）。於過去12個月，宏利（+0.9%）及永明（+0.4%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.5%）的市場佔有率則下滑最多。

另外，5月份約有13億港元資金流入債券和貨幣市場，主要來源為混合資產基金市場，約10億港元。至於基金資產類型淨流向方面，市場在5月轉換約共12.5億港元到強積金保守基金，而不同股票成份的混合資產基金共有約14.9億港元流出，代表成員對股票市場持較不樂觀的看法，因而把資金轉移到較保守型基金。 

據駿隆統計，2022年至今，十大表現最佳強積金成份基金，依次分別是交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金、東亞（強積金）行業計劃東亞（行業計劃）強積金保守基金，以及東亞（強積金）集成信託計劃東亞（強積金）保守基金，回報介乎0.1%至0.2％。

今年最差成份基金跌近三成

至於十大表現最差成份基金，則分別是萬全強制性公積金計劃美國股票基金、宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF歐洲股票基金，以及宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF北美股票基金，回報分別介乎負21.9%至負28.3％。

駿隆集團執行董事王玉麟建議，強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮清投資目標和時限，並指保守基金過去10年累計回報約6%，屬低於通脹，對長線投資者應是一個避險的選擇，適合較保守或即將退休人士投資。他又預期，市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭的穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響，提醒在美國加息週期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。

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