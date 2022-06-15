【新股IPO】智雲健康科技傳正進行上市前預路演　集資7.8億元

消息指，內地醫療行業解決方案提供商智雲健康科技已成功闖港，並於本周展開上市前預路演，計劃集資1億美元（約7.8億港元），摩根士丹利和摩根大通為聯席保薦人。

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成立於2014年的智雲健康科技，目前主要為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。去年首9個月，公司合共錄得收入12.03億元人民幣，按年增長1.27倍，期內股東應佔虧損37.11億元人民幣，按年擴大97.6%。

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截至2021年底，安裝其醫院SaaS的醫院數目達2369個，按年增加664個；SaaS付費醫院數目達118個，按年減少66個，交易客戶數目達949個，付費個人用戶數目為66.05萬，註冊用戶數達2380萬。

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記者：張以正