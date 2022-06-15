  • 28°C
香港時間 : 2022615日 (三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】智雲健康科技傳正進行上市前預路演　集資7.8億元

股樓投資 17:51 2022/06/15

分享：

分享：

消息指，內地醫療行業解決方案提供商智雲健康科技已成功闖港，並於本周展開上市前預路演，計劃集資1億美元（約7.8億港元），摩根士丹利和摩根大通為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

成立於2014年的智雲健康科技，目前主要為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。去年首9個月，公司合共錄得收入12.03億元人民幣，按年增長1.27倍，期內股東應佔虧損37.11億元人民幣，按年擴大97.6%。

瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股【見下頁】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

截至2021年底，安裝其醫院SaaS的醫院數目達2369個，按年增加664個；SaaS付費醫院數目達118個，按年減少66個，交易客戶數目達949個，付費個人用戶數目為66.05萬，註冊用戶數達2380萬。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
集資 IPO 港股

上一篇文章

【儲局加息】 「新債王」岡拉克：聯儲局應在本周議息會議　加息至3厘

下一篇文章

嘉峯匯中層一房僅「象徵式」減租200元　租客心儀價格實惠　睇樓一次即承租
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務
【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務
【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠
【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題
【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款