【波音BA】中國南航再試飛波音737MAX　航空需求回升、復飛在望？

▲ 【波音BA】中國南航再試飛波音737MAX 航空需求回升解禁在望？

據航空追蹤網站資料，中國南方航空 （01055） 本周重新試飛波音（Boeing，美：BA）旗下窄體客機737MAX，為今年3月以來首次。中國內地自2019年波音737MAX爆出設計失誤後停飛該機型，雖然內地去年底解除禁飛令，但要求航空公司需重新調校飛機、訓練機師，惟內地疫情反覆，仍未有航空公司正式復飛波音737MAX。

南航今年3月曾有類似試飛，但同月東方航空旗下一架前代737客機發生空難，內地多個主要城市爆出疫情，南航近90日都未有試飛737MAX。據Variflight資料，南航在上星期六、本周二兩度試飛737MAX，由廣州飛抵河南南陽，南陽市同時是南航機師訓練基地所在。

南航為波音737MAX的主要買家，惟在公司最新投資者會議中交代未來3年機隊擴張規劃時，預料至2024年只會接收78架波音737Max，較3月披露的181架，大減逾100架。

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