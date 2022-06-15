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石油輸出國組織預料 明年全球石油需求增長放緩

環球社會熱點 16:10 2022/06/15

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俄羅斯因入侵烏克蘭被西方國家多番制裁，導致原油供應出現問題。據報石油輸出國組織（OPEC）預料，2023年全球石油需求將放緩。OPEC估計油價高企將降低需求，預料組織將在7月中月度報告中，首次作出2023年需求預測。

美近20州每加侖油價破5美元 大型車勢成重災戶 【下一頁】

《路透社》引述OPEC及行業消息人士報道，預料組織將在7月12日發布月度報告中，首次提及2023年需求預測。OPEC預估明年全球石油需求將增加每日200萬桶或更少，增長率僅得2%，而今年則預料增長每日336萬桶。

另外，1名不隸屬OPEC或國際能源署（IEA）的行內資深人士亦初步估計，2023年需求增長將放緩至每日200萬桶或以下，今年則增長每日260萬桶。他警告，原油每桶120美元（936港元）價格影響需求。

拜登下月訪沙特會晤王儲 美油價首破每加侖5美元（第二版） 【下一頁】

燃料需求已從疫情引發的衰退中反彈後，即使價格已經創下歷史新高，但今年使用量仍將超越2019年水平。OPEC正關注油價高企導致需求下降的跡象。

兩名OPEC消息人士指，雖然美國數據仍未有相關跡象，但未來數月石油需求將會下降。受俄烏戰爭及中國新冠疫情影響，OPEC不時調整石油需求預測。組織2021年7月是預測，今年需求增長為每日328萬桶，其後上調至每日400萬桶或更多，但之後再下調至每日336萬桶。

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責任編輯：李俊儀

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