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【南韓天團】BTS宣布休團單飛 公司股價跌逾20% 蒸發123億港元

理財智慧 15:26 2022/06/15

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南韓天團防彈少年團（BTS）昨晚（14日）宣布暫時中斷團體活動，成員及後將集中以「單飛」進行活動，BTS的無預警休團，導致BTS所屬事務所HYBE娛樂公司，即前身的Big Hit娛樂公司股價一度大挫達26%。以收市價145,000韓圜計，HYBE娛樂單日市值跌約2兆元韓圜，折合相當於120億港元，創2020年10月低。

在BTS宣布休團後，所屬的HYBE事務所股價急瀉26.17%，蒸發逾2兆元韓圜（約123億港元），事務所今日（15日）發聲明強調BTS的團體活動及個人活動會同時進行。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

近日BTS迎接出道9周年，除了日前推出新專輯《Proof》，官方亦推出一系列慶祝活動，其中，官方頻道昨晚發布影片，片中BTS向粉絲宣布將暫停組合活動，成員將輪流單飛出碟，但他們強調組合不是解散。

2013年出道的BTS一開始並不特別引人注意，但憑藉團員持續不斷的突出表現，多次贏得美國告示牌音樂獎（Billboard Music Award）及全美音樂獎（American Music Awards）等音樂獎項、時代雜誌2019年「世界百大最具影響力人物」及葛萊美獎頒獎嘉賓等，BTS的歌曲出乎意料打破語言隔閡，席捲歐美地區，達成K-POP前所未有的巔峰紀錄。BTS的所屬事務所也從小公司一舉成為韓國三大娛樂公司，並於2020年成功上市，更被指是韓國近3年來的最大IPO案。該團5月底獲邀入白宮與美國總統拜登會面。

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜 【下一頁

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【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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