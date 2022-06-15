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【職場熱話】應屆畢業生求職路不順 眼看他人有面試甚獲錄取 嘆自己能力不如他人感灰心

理財智慧 18:42 2022/06/15

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不少畢業生對前路感迷茫，有的人花很長時間都找不到工作，有人卻很順利入職自己喜歡的公司，其實每人走的路都不一樣，應對自己有信心，終會找到自己心儀工作。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己是應屆畢業生，可是求職多時一直都沒有消息，身邊的朋友或同學至少有面試機會甚至已獲聘用，因而覺得自己能力不如別人，感到灰心。

樓主指有朋友和自己同時求職，但別人已經有面試甚至錄取機會，有的人連履歷表都不用寄，直接被一些大公司邀請去上班。他繼而感嘆並將自己與人比較，書又讀得不夠好，工作又沒有找到，每天只會盯著電腦找工作，電話一響就很緊張，看誰打來或有沒有收到面試電郵，快要精神分裂，平日睡不著又做不到事，因而感到很灰心。

【2022消費券】8月7日分期派消費券 最早10月才收齊5000元 「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記見下頁】 

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同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜 

有網民提議「如果暫時未找到心儀工作，不如試著考慮自己的第二專長，看能不能找到適合自己的工作」 、 「你可以試著在你有興趣的公司做兼職 ， 之後再轉全職機會會大一點」、「你會不會看看是否履歷表問題，不停試是沒有用」。

【職場熱話】壓力大致身體出毛病 親朋勸離職 卻因公司處最忙時候 打工仔欲完成工作才請辭下一頁

亦有網民指面對差不多的情況「我畢業後第一份工做了三個月便空窗期兩年，半年前才找到工作」、「我也是每天早上8：30就起來準備接電話，畢業差不多半年才找到第一份工，再空窗咗半年才找到第二份」。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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責任編輯：陸盈希

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