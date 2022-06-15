【ET講股通】孫運喜：外圍飄雨內地晴（附time code）（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股個別發展，恒指今早高開升43點，及後升幅擴大，曾升逾300點，見21431點高位後升勢回順，恒生指數尾市升227點，暫報21295點，成交1256億元。恒生科技指數則升2.2%，暫報4698點。阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 升約4%，港交所 （00388） 升近4%。內險股造好，平保 （02318） 升近8%、國壽 （02628） 升逾5%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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00：18 - 港股今日市況速覽

01：08 - 保險股發力 互聯網股、內房股、汽車股合力撐市

02：33 - 恒指或反彈至下跌裂口 21300至21480點現阻力

03：26 - 美國聯儲局凌晨公布6月議息結果 加0.75厘高達9成機會

05：05 - 對沖基金經理阿克曼提議加息1厘 下月再加1厘有利美國形勢

05：51 - 標指自高位會跌四成？ 有機會低見3000點

08：35 - 內地疫情逐漸受控 出口、零售銷售、工業增加值數據見好轉

10：13 - 推動經濟穩增長 花旗睇好互聯網股

11：20 - 摩通看好多元盈利來源保險股 睇好中國平安 （02318）

12：28 - 觀眾問股：康方生物 （09926） 走勢點睇？上望咩位？

15：01 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 似在收集 頭肩底形態於右肩29.6元吸納

18：22 - 觀眾問股：太古A （00019） 可候低吸納？

21：33 - 觀眾問股：中移動 （00941） 55元有貨要沽定溝貨？

26：30 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 甚麼價位買入？

29：17 - 觀眾問股：民生銀行 （01988） 除淨後大跌可留意？

32：01 - 港股收市市況速報

34：08 - 潛力股推介：中國人壽 （02628）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3277194

**通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

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恒指升240點，收報21308點；升市成交增，主板成交錄得1,490億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，保險、科網、內房、汽車股為升市功臣，平保 （02318） 升8%，阿里巴巴 （09988） 升4.3%，中海外 （00688） 升3.7%，吉利 （00175） 升3.6%。

一如昨日預期，恒指反彈回補下跌裂口，及後轉爭持，觀望聯儲局議息結果。展望後市，料外圍飄雨內地晴。

名宿看標指3千點 大行唱好中資股

愈來愈多大行料儲局今晚將加息0.75厘，期貨市場預測該機率達9成，市場陰雲密布。對沖基金經理阿克曼更建議今晚應大手加息1厘，下次會議再加1厘。

美股昨晚繼續向下，市場悲觀情緒深化。與索羅斯齊名的Leon Cooperman預期，標指需跌至3000點，即較高位累跌4成，又預計美股經濟明年陷入衰退，拖累美企盈利增長。根據歷史數據，標指若跌入熊市區域，自高位計平均累積跌幅有3成，且跌勢平均還需103個交易日，即恐要跌到11月。

不過，內地因素則逐步改善。經濟數據方面，勝預期的佔多數，包括出口、零售銷售、工業增加值等。市場對中資板塊的觀感亦明顯改善。花旗籲增持互聯網股，予予恒指今年目標價24300點。摩通則看好平保。

恒指料20天線爭持 潛力股可吼國壽

技術走勢上，港股形勢仍偏好，惟受制外圍，反彈幅度未必太大，料於20天線水平爭持。

潛力股可吼中國人壽 （02628） ，股價是日升5.3%至12.64元。技術走勢形成頭肩底突破，並升穿多條平均線。操作上，待回落至11.8元水平吸納，失守該價位止蝕，量度升幅目標14元以上。

【「ET講股通」問股環節，包括︰康方生物、時代電氣、太古A、中移動、龍源電力、民生銀行。立即觀看】

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