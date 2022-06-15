【職場熱話】初投職場無人理？ 同事無義務指教 隨時要替你收拾殘局 港男：公司請你返嚟係做嘢唔係學嘢

每年都有畢業生到職場工作，但與在學時期不一樣，很多時候要靠自己去解決問題，不再是別人教你怎樣做事。近日就有網民在「連登」討論區發文指朋友弟弟說剛入職甚麼都不會，同事又不肯教，覺得很辛苦，因而感嘆公司有義務教你，同事則沒有，就要靠自己解決所有問題，更稱公司請你是來工作並不是來學習。

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【職場熱話】職場不一定非友即敵 新工與同事打成一片 打工仔感恩：同事其實很影響工作感受【下一頁】

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有網民認為「公司應該有些手冊給畢業生看，程序上有文件是好公司，沒有的一律當廢公司」、「我通常都會教，教完他可以幫到我手」、「稍微正常的公司都會有個人幫忙跟著，不一定幫到很多，最少有個人能詢問」、「轉工。正常公司會安排人手助你上手」。

亦有網民指「上班我為薪金又不是為工作，你給事情我做我就做，不然就你自己做」、「垃圾香港工作文化，我做外資很友善，教會我然後我又教其他人，是個正向方式，所有技術自己藏起來，是不會進步」、「公司請人要麼是有人辭職，要麼是工作量太大，你不教到時候還是你做最多」、「就是些老油條，讓職場這麼壓抑，那麼驕傲就不要請新人」。

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責任編輯：陸盈希