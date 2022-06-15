【薪酬趨勢】2022年最新薪酬調查報告 港人平均加薪幅度達3.2% 為近三年來最高水平

JobsDB公布最新薪酬調查報告，結果顯示今年香港打工仔薪酬調整狀況較去年有明顯升幅，平均人工加幅達3.2%，對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%人工升幅，為近三年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

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調查指市場正在復甦，隨著疫情漸成常態，打工仔轉工的顧慮亦有所下降，更多港人重新開始思考職涯方向以作出更詳盡的人生規劃。在過去12個月內，超過3成（31%）受訪僱員曾轉工，較去年升近一成（7%）。逾一半（53%）的全職僱員今年獲加薪，較去年增加19%，凍薪（41%）及減薪（6%）的比例亦比去年分別減少14%及5%；當中整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。

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調查同時發現，超過一半（53%）受訪者在轉行後獲得加薪，較去年升近8%；同時，轉行的平均薪酬調整更由去年的-8.3%升至+1.4%，升幅接近一成（9.7%），反映現時轉行未必需要自降「薪價」。另外，職齡3-5年的打工仔（72%）轉行後獲加薪的比例最高，其次為職齡0-2年的僱員（67%），顯示年輕人轉行的優勢更大。

而三大加薪幅度最高工種則為「數據分析及研究」（7.3%）、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」（6.4%）、「公關 /企業事務 」（6.1%）；相反，較受疫情影響的前線行業仍錄得不同程度的跌幅，「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」平均薪酬分別錄得-4.8%及-1.1%的負增長。

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記者：鄭日棱