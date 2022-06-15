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【理財智慧】美國開始縮表又加息 美股危危乎 資產要點部署

理財智慧 23:27 2022/06/15

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美國由於俄戰衝突、中美貿易戰等不同的原因，正面對居高不太的通脹風險。除了在年初已經進入加息周期外，在六月起也開始縮表，即減少金融體系內的貨幣供應和增加借貸成本，帶動美股和虛擬貨幣都應聲下跌，在這種情況下要如何部署資產配置呢？

同場加映:【青姐話】半生不死 等待沖喜

美國CPI
美國剛剛宣布的通脹率顯示，按年升幅達8.6%，創四十年來的新高，不少的商品都出現雙位數的增幅，在家庭食品的雜貨中，增加達12%。除此以外，因應俄烏之間的衝突，也引致能源的價格上升，對於當地居民面對多年一遇的通脹問題。

加快加息

雖然在上月底，美國總統拜登、聯儲局主席鮑威爾以及財長耶倫曾經會面，美國總統拜登面對中期選舉的壓力，後者面對通脹壓力，雖然在會後已聲稱不會干預兩局的決定，因此相信「加息」已預計將會發生。美聯儲在周四將會公布議息結果，早前已有「鷹派」放聲，今次可能加息達75個點子，對上一次加息達75個點子，已經是1994年。

香港加息

因應聯繫匯率的原因，香港預計也會跟隨美國加息 (避免套利的情況)，香港銀行拆息升超過半厘，創疫情對新高，港匯也觸發兌換保證，金管局要承接，預計在美國再加息的影響下，香港也要跟進，對於借款、借錢投資等都有欠面影響。

收水如何部署
在面對縮表和加息的影響下，預計投資在美股的資金池會減少，對於美股一定有負面影響，不少指數均下跌3%左右，特別是高PE的科技股已經下跌了不少，因此現時持有美股的讀者，可以考慮減持美股，甚至預計可能會出現股災的可能性。
在加息和縮表的情況下，可以考慮配置銀行賺取更多利差，對於銀行的收入一定會增加，因此投資者可以考慮增加銀行板塊或保險板塊的股票，但如果仍持有美股的讀者則要面對一陣子的跌幅。

同場加映:【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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記者：陳佳恩

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疫情 減持 耶倫 壓力 中美貿易戰 拆息 虛擬貨幣 經濟 借貸 貿易戰

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