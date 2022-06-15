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【職場熱話】上司分配工作混亂 有關會議又不讓參與 打工仔無奈：跟個怎樣的上司很重要

理財智慧 18:42 2022/06/15

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工作環境上有好同事當然好，但有好上司就更為重要，與下屬員工配合才能使工作更為順暢。近日就有網民在「連登」討論區發文指上司把其部份工作交給另一同事跟進，因此造成兩人工作重疊，而有關的會議亦不讓其參與，卻覺他會知曉所有內容，因而感到無奈，更有感員工跟隨怎樣的上司其實很重要。

樓主經歷：

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【職場熱話】廿歲出頭獲升職 打工仔變老臣子上司 憂無法讓下屬服從下一頁

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜  

有網民認為「就是他想支開你，不想和你一起工作」、「工資有多少，若然低便辭職吧」、「直接跟老闆說想調組，要麼就趕快辭職」、「你像是被人排擠」。

亦有網民指「跟錯上司很痛苦，我曾被上司針對，怎麼做他都不滿意，差點有情緒病，後來辭職便沒事，還很後悔太晚辭職」、「總之自己責任的東西就做好，上司自己接回來的便放在一邊等他自己做或最後才做」。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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責任編輯：陸盈希

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