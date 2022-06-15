美國衛生棉條短缺兼加價 受供應鏈危機及通脹夾擊

通脹加上供應鏈危機影響，美國衛生棉條的價格按年急升一成，為女性帶來額外經濟負擔。而且美國部分零售商表示部分品牌的衛生棉條短缺，有非牟利社區組織也指衛生棉條短缺情況持續，導致部分女性在月經期間未能找到常用衛生棉條。

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《彭博社》報道，美國衛生棉條的價格較去年急升近10%。為有需要女性提供月經用品的組織The Period Project指出，組織去年8月派發每份月經用品包的成本為5.86美元（約45.7港元），但目前成本已升近1倍至10美元（約78港元）。

衛生棉條的主要原料為棉花及塑膠，這兩樣原料自疫情下一直需求旺盛。而且俄烏兩國作為化肥主要出口國，種植棉花時也需要用到化肥，俄烏戰爭也進一步加劇衛生棉條原料短缺的情況，成為衛生棉條供應短缺的原因之一。

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美國一間向基層提供免費月經用品的非牟利組織Helping Women Period也指出，組織過去幾個月内留意到衛生棉條的捐贈數量有下降趨勢，也得悉很多人無法找到常用品牌的衛生棉條。

美國兩大連鎖藥房CVS和Walgreens也證實，部分分店有某些品牌或款式的衛生棉條已經缺貨，但正與供應商合作確保有充足庫存。

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責任編輯：鄭錦玲