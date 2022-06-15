【薪酬調查】報告：今年人工平均加3.2%　創3年內最高增幅

▲ 畢業以內一年的職場「新鮮人」有6成對海外工作或移民感興趣。（資料圖片）

JobsDB公布最新的《2022年薪酬調查報告》，結果顯示今年香港打工仔平均人工加幅達3.2%，是近３年以來錄得的最高增幅。當中整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。

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據調整顯示， 逾一半（53%）的全職僱員今年獲加薪，凍薪（41%）及減薪（6%）的比例亦比去年分別減少14%及5%。薪酬平均加幅達3.2%，對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%人工升幅，為近３年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

年輕人轉行更吃香

三大加薪幅度最高工種為「數據分析及研究」（7.3%）、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」（6.4%）、「公關 /企業事務 」（6.1%）。不過，較受疫情影響的前線行業仍錄得不同程度的跌幅，「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」平均薪酬分別錄得4.8%及1.1%的跌幅。

過往３年間，有不少打工仔因疫情而擱置轉工計劃。隨著疫情漸成常態，不再成爲阻礙打工仔轉工的顧慮，他們會更着重尋找合適的工作，重新開始思考職涯方向以作出更詳盡的人生規劃。在過去12個月內，超過3成（31%）受訪僱員曾轉工，較去年升近一成（7%）。

調查同時發現，超過一半（53%）受訪者更表示轉行後獲得加薪，同時，轉行的平均薪酬調整更由去年的跌8.3%升至+增1.4%，升幅接近一成（9.7%）。職齡3至5年的打工仔（72%）轉行後獲加薪的比例最高，其次為職齡2年以內的僱員（67%），顯示年輕一族轉行更「吃香」。

47%受訪者 不介意到海外工作

另一方面，連續兩年（2021及2022年）的薪酬調查顯示，有近半受訪者（49%及47%）不介意到海外工作。當中，越年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣。25歲或以下的受訪者（53%）為所有年齡組別之中比例最高。

以職級劃分的話，畢業以內一年的職場「新鮮人」有6成對海外工作或移民感興趣，而高級管理層例如董事（Director）、首席執行官（CEO）亦有高達63%表示有意海外工作或移民。

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責任編輯：葉泳珊