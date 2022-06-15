▲ 【AAPL】蘋果過萬元顯示器嚴重缺貨 Studio Display大部分款式發貨延長到8至10周

蘋果（美：AAPL）今年3月發布27吋顯示器「Studio Display」，雖然定價逾一萬港元，但蘋果網站顯示，大部分Studio Display款式嚴重缺貨，各版本Studio Display至少須待6星期，即最快7月底才能收貨，發貨時間最長達8周至10周。

不同版本的Studio Display中，若用戶選取「可調校斜度和高度座架」或「VESA掛架連接器」，都需要等候8星期至10星期。

若選用「可調校斜度座架」則在7月30日至8月12日送貨，等待6至8星期。

Studio Display今年3月發布 定價至少12299元

蘋果Studio Display於3個月前發布，提供27吋5K Retina顯示、1200萬像素超廣角相機配備人物置中功能、具「錄音室級數」咪高風和支援空間音訊的六揚聲器音響系統。

Studio Display目前售價為12,299元至17,499元，當中以配置「Nano-texture玻璃」、「可調校斜度和高度座架」，定價最高。

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