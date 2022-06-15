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【國際排名】IMD香港競爭力排名回升至第5位 中國排名第17 新加坡亞洲排名最高

理財智慧 16:54 2022/06/15

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瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），香港表現有所回升，在63個受評比地區當中排名第5位，但仍低於2019年時的第2位，而第一位則由丹麥奪得，其次為瑞士，新加坡排名第三。

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【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

報告指出，香港重回第5位主要源於「經濟表現」分類指標，從第30位升至第15位，特別是本地經濟細項表現從第32位升至第21位，以及國際投資細項表現從第7至第3。香港在「基建」分類指標亦升2級至14位，表現相對穩定，在健康和環境細項有進步，但在教育方面有所下降。

而在「政府效率」分類指標則從多年的第1位降至第2位，當中社會框架子細項排名33位，雖上升1位但仍然相對較低，公共財政細項則由第9位升至第2位。此外香港在「商業效率」分類指標從第3位跌至再第7位，主要是由於勞動力市場細項由第8位降至20位，以及取態和價值觀細項由第8位降至16位所致。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

值得一提的是，中國內地於今年排名第17位，較去年下跌1位。報告指中國現時正面對嚴重的經濟、社會和環境不均衡問題。而近年的清零防疫政策亦導致經濟復蘇乏力。隨着資源密集型製造業、出口和低薪勞動力的經濟模式達到極限，專家亦預計中國的經濟增長會在2022年開始放緩，

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記者：鄭日棱

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