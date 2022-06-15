  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (三) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年展望】花旗劉顯達：恒指年底料見24300點　看好中資消費與互聯網板塊

股市 14:58 2022/06/15

分享：

分享：

花旗研究部中國股票策略師劉顯達對中港股市下半年看法正面，預測恒指年底目標為24,300點。

花旗發布下半年經濟展望，預測恒指年底目標為24,300點，較現水平高約13％。該行研究部中國股票策略師劉顯達對中港股市下半年看法正面，指以往經驗顯示，當息口上升15％至17％，股市底部便會出現，認為隨著下次美國於7月的議息會議再進一步加息後，股市便會大致反映今個加息周期風險。

看好比亞迪、李寧和蒙牛

劉顯達指，隨著內地未來推出第二代更有效的新冠疫苗，內地防疫措施可望放寬，加上內地城市不再一直維持封城，故看好中資消費股可受惠消費復甦。在下半年國內消費帶動下，看好電動車及內需板塊，包括比亞迪 （01211） 、李寧 （02331） 和蒙牛 （02319） 。惟他直指，濠賭股及航空股因涉及跨境通關，故非首選股。

    點擊圖片放大
    +6
    +5
  •  

花旗給予消費、工業、互聯網及汽車股「增持」評級，當中，互聯網板塊評級由「中性」升至「增持」。劉顯達解釋，中央強調希望透過數字經濟帶動增長，大部份打壓互聯網行業的措施相信經已推出，加上該板塊佔恒指比重高，故恒指未來要有上升空間的話，對互聯網股份看法不能太患觀。同時，該行對中資醫藥股持謹慎看法，指內地藥品價格有下行趨勢。

另外，花旗維持內房「減持」評級，認為雖然內地透過提供寬鬆環境令內房獲取再融資，並容許內房國企收購內房民企，讓問題房企不致倒閉，惟中央對內房股的刺激措施相信只能令內房銷售降幅收窄。該行亦同時看淡內銀股，因內地可能減息，將對內銀股盈利構成挑戰。

中概股下半年仍有投資機會

盈利預測方面，在加息、防疫措施相對嚴謹下，該行預測企業整體下半年盈利增長將快於上半年，今年恒指每股盈利增長為1.3%，當中能源板塊有較大升幅，為31.3%。明年全年盈利增長預測在疫情改善與低基數效應支持下，則料有13.5％增長。

劉顯達又表示，看好恒指多於滬深300指數，主要原因為互聯網股佔恒指比重較高，而且香港疫後復甦步伐較內地快、及香港市場估值較低。他解釋，以2010年起計，目前港股市場估值較歷史水平低。

他又認為，中國大力推動數字經濟促進互聯網板塊，即使中概股被美國視作政治籌碼，該板塊下半年仍有投資機會，看好京東（美：JD）及網易（美：NTES），並指近日美國近日在關稅事宜上對中國有寬鬆跡象，因此對中概股毋須太悲觀。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：

【下半年展望】建銀國際趙文利：港股向上機會大　料下半年最多重上二萬五　人幣年底回升至6.4

【下半年展望】滙豐環球私人銀行：環球經濟不會陷入衰退　看好美股港股　料恒指年底回升至25410點

中國市場 港股 股票 京東集團—SW（09618） 疫苗 網易－S（09999） 中國概念股 減持 增持 上升空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升71點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升71點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘
【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘
【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款