【下半年展望】花旗劉顯達：恒指年底料見24300點　看好中資消費與互聯網板塊

▲ 花旗研究部中國股票策略師劉顯達對中港股市下半年看法正面，預測恒指年底目標為24,300點。

花旗發布下半年經濟展望，預測恒指年底目標為24,300點，較現水平高約13％。該行研究部中國股票策略師劉顯達對中港股市下半年看法正面，指以往經驗顯示，當息口上升15％至17％，股市底部便會出現，認為隨著下次美國於7月的議息會議再進一步加息後，股市便會大致反映今個加息周期風險。

看好比亞迪、李寧和蒙牛

劉顯達指，隨著內地未來推出第二代更有效的新冠疫苗，內地防疫措施可望放寬，加上內地城市不再一直維持封城，故看好中資消費股可受惠消費復甦。在下半年國內消費帶動下，看好電動車及內需板塊，包括比亞迪 （01211） 、李寧 （02331） 和蒙牛 （02319） 。惟他直指，濠賭股及航空股因涉及跨境通關，故非首選股。

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花旗給予消費、工業、互聯網及汽車股「增持」評級，當中，互聯網板塊評級由「中性」升至「增持」。劉顯達解釋，中央強調希望透過數字經濟帶動增長，大部份打壓互聯網行業的措施相信經已推出，加上該板塊佔恒指比重高，故恒指未來要有上升空間的話，對互聯網股份看法不能太患觀。同時，該行對中資醫藥股持謹慎看法，指內地藥品價格有下行趨勢。

另外，花旗維持內房「減持」評級，認為雖然內地透過提供寬鬆環境令內房獲取再融資，並容許內房國企收購內房民企，讓問題房企不致倒閉，惟中央對內房股的刺激措施相信只能令內房銷售降幅收窄。該行亦同時看淡內銀股，因內地可能減息，將對內銀股盈利構成挑戰。

中概股下半年仍有投資機會

盈利預測方面，在加息、防疫措施相對嚴謹下，該行預測企業整體下半年盈利增長將快於上半年，今年恒指每股盈利增長為1.3%，當中能源板塊有較大升幅，為31.3%。明年全年盈利增長預測在疫情改善與低基數效應支持下，則料有13.5％增長。

劉顯達又表示，看好恒指多於滬深300指數，主要原因為互聯網股佔恒指比重較高，而且香港疫後復甦步伐較內地快、及香港市場估值較低。他解釋，以2010年起計，目前港股市場估值較歷史水平低。

他又認為，中國大力推動數字經濟促進互聯網板塊，即使中概股被美國視作政治籌碼，該板塊下半年仍有投資機會，看好京東（美：JD）及網易（美：NTES），並指近日美國近日在關稅事宜上對中國有寬鬆跡象，因此對中概股毋須太悲觀。

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