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【歐洲央行】歐央行今將召開緊急會議討論市場狀況　歐元應聲漲近1%曾重上1.05

股市 20:00 2022/06/15

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【歐洲央行】歐央行今將召開緊急會議討論市場狀況　歐元應聲上漲

歐洲中央銀行發言人表示，該行管理委員會將於今日召開緊急會議，以「討論當前的市場狀況」。據《彭博》消息指，緊急會議將於當地時間上午11點（即香港下午5時）舉行。

消息公布後，歐元兌美元一度上漲0.9%，高見1.0508。德國及意大利10年期國債孳息率亦分別由2013年底及2014年初高位回軟，前者最多跌0.133厘，低見1.626厘；後者最多曾跌0.413厘，最低曾報3.729厘。

歐央行管委兼比利時央行行長Pierre Wunsch會前指，倘歐央行認為歐元區債市變化不合理，將準備入市。他指，一旦市場反應過度，大部份管委都對採取行動持非常開放的態度。

市場指是次會議料與歐洲國家國家債券被拋售，從而導致借貸成本上漲有關。本周意大利10年期國債孳息率自2014年以來首次升至4%以上，其與德國債息利差達2020年初最高。另外，會議據報亦可能討論了如何利用資產購買計劃的回報再投資於債市，以壓抑市場恐慌情緒。

法國農業信貸銀行駐倫敦的策略師Valentin Marinov表示，歐元出現反彈可能反映了市場對歐央行穩定歐洲政府債券市場任何潛在的干預措施，投資者希望了解更多細節，歐元兌美元可能在短期內回升至1.05以上。

上周，歐央行宣布，其有意在7月份將利率提高25個基點，然後在兩個月後以更大幅度加息，以應對飆升的物價。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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中央銀行 貨幣政策 債券 歐洲 國債 歐元 歐洲央行

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