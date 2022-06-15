【歐洲央行】意大利國債息急升、歐央行緊急會議同意新工具應對　歐元一度重上1.05

▲ 【歐洲央行】歐央行今將召開緊急會議討論市場狀況 歐元應聲上漲

意大利國債孳息率升至2011年歐債危機以來最高，歐洲中央銀行發言人表示，該行管理委員會今日召開緊急會議，「討論當前的市場狀況」。彭博引述消息指，歐央行緊急會議於當地時間上午11點（即香港下午5時）舉行，歐央行於會上決定創建一個新工具，解決歐元區債券孳息率急升。

消息公布後，歐元兌美元一度上漲0.9%，高見1.0508。德國及意大利10年期國債孳息率亦分別由2013年底及2014年初高位回軟，前者最多跌0.133厘，低見1.626厘；後者最多曾跌0.413厘，最低曾報3.729厘。

歐洲央行管理委員會在會議後表示，將靈活運用其抗疫緊急購債計畫投資組合的贖回再投資，以保持貨幣政策傳導機制的運轉。



歐洲央行聲續指，疫情在歐元區經濟中留下了持久的脆弱性，導致該行貨幣政策正常化在不同國家和地區的不均衡傳導。

意大利10期國債升至4厘以上 與德國債息息差創兩年高

本周意大利10年期國債孳息率自2014年以來首次升至4%以上，其與德國債息利差達2020年初最高。

法國農業信貸銀行駐倫敦的策略師Valentin Marinov表示，歐元出現反彈可能反映了市場對歐央行穩定歐洲政府債券市場任何潛在的干預措施，投資者希望解更多細節，歐元兌美元可能在短期內回升至1.05以上。



上周，歐央行宣布，其有意在7月份將利率提高25個基點，然後在兩個月後以更大幅度加息，以應對飆升的物價。

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