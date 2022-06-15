  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (三) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】新地與16家銀行簽署5年期207億元可持續發展表現掛鈎貸款　金額為港資發展商中最大

股市 14:54 2022/06/15

分享：

分享：

【可持續發展】新地與16家銀行簽署5年期207億元可持續發展表現掛鈎貸款　金額為港資發展商中最大

新鴻基地產 （00016） 與16家主要的國際及本地銀行簽署一筆5年期的可持續發展表現掛鈎貸款協議，是次銀團貸款的市場反應熱烈，錄得逾4倍超額認購，最終總貸款額達207億元，是香港房地產業界歷來最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。

根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例，達成減低電力消耗強度的年度目標及取得的標普全球ESG評分持續上升。

貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，是項貸款讓集團更能善用本身的資源和優勢，實現更遠大的ESG目標。是項貸款由新鴻基地產（金融服務）簽署，由母公司新地作擔保；貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年，將用作集團日常營運資金，以及支持現正進行的可持續發展工作。

集團投入不少資源發展可再生能源，包括建設太陽能發電系統，以及在集團管理的物業安裝太陽能板。集團承諾以2019/20財政年度為基準，於2029/30財政年度或之前，將旗下主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%。

新世界綠色永續債獲5倍超額認購【下一頁】

中銀香港、香港上海滙豐及三菱UFJ銀行將共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提供意見。其餘安排貸款的銀行包括華僑銀行、中國建設銀行（亞洲）、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、恒生銀行、交通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、富邦銀行（香港）、上海商業銀行、大華銀行、花旗銀行及國泰世華商業銀行。

新地去年11月簽署86.5億港元可持續發展表現掛鈎貸款，當時已創下市場紀錄。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：【ESG】恒生銀行與華懋簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款協議

相關文章：【可持續發展】陽光房地產基金與中銀落實第二期8億元可持續表現掛鈎貸款

相關文章：【可持續發展】信置與科大合作推全方位淨零碳路線圖《減碳藍圖》　冀將用電量強度較2018年減少30%

港股 ESG 太陽能 可持續發展 郭炳聯 香港 新鴻基地產（00016） 滙豐控股（00005） 新地 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升71點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升71點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘
【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘
【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款