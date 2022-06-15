▲ 【可持續發展】新地與16家銀行簽署5年期207億元可持續發展表現掛鈎貸款 金額為港資發展商中最大

新鴻基地產 （00016） 與16家主要的國際及本地銀行簽署一筆5年期的可持續發展表現掛鈎貸款協議，是次銀團貸款的市場反應熱烈，錄得逾4倍超額認購，最終總貸款額達207億元，是香港房地產業界歷來最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。

根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例，達成減低電力消耗強度的年度目標及取得的標普全球ESG評分持續上升。

貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，是項貸款讓集團更能善用本身的資源和優勢，實現更遠大的ESG目標。是項貸款由新鴻基地產（金融服務）簽署，由母公司新地作擔保；貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年，將用作集團日常營運資金，以及支持現正進行的可持續發展工作。

集團投入不少資源發展可再生能源，包括建設太陽能發電系統，以及在集團管理的物業安裝太陽能板。集團承諾以2019/20財政年度為基準，於2029/30財政年度或之前，將旗下主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%。

中銀香港、香港上海滙豐及三菱UFJ銀行將共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提供意見。其餘安排貸款的銀行包括華僑銀行、中國建設銀行（亞洲）、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、恒生銀行、交通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、富邦銀行（香港）、上海商業銀行、大華銀行、花旗銀行及國泰世華商業銀行。

新地去年11月簽署86.5億港元可持續發展表現掛鈎貸款，當時已創下市場紀錄。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：【ESG】恒生銀行與華懋簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款協議

相關文章：【可持續發展】陽光房地產基金與中銀落實第二期8億元可持續表現掛鈎貸款

相關文章：【可持續發展】信置與科大合作推全方位淨零碳路線圖《減碳藍圖》 冀將用電量強度較2018年減少30%