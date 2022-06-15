海通證券（06837）股息逾6厘 突破阻力下站睇幾多？ 股市 16:29 2022/06/15 分享： 分享： 海通證券 （06837） 收市報5.81元，升逾1.57%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）稱，中型證券股海通證券，近兩日錄得資金流入，已突破5.9元阻力位，股價見一個月新高，如能企穩5.94元，應可上試前浪頂密集區6.5元，一旦突破或可見7元。止蝕位則可定於保歷加通道中軸5.6元。足本分析→【按此】 **重溫【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞** 欄名 : 石Sir午市閒談 相關文章 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 2022/06/14 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 2022/06/14 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 2022/06/14 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 今日 蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 你可能感興趣 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 18:02 2022/06/14 本地地產股大比拼 長實1113 VS 新地016 VS 新世界發展017揀邊隻？ 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 18:25 2022/06/14 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 18:45 2022/06/14 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 最新專欄文章 更多 中信証券（06030）挑戰前浪頂 石Sir親授入手策略 今日 中信証券（06030）挑戰前浪頂 石Sir親授入手策略 中州證券（01375）受惠A股向好 成交配合創一個月高 今日 中州證券（01375）受惠A股向好 成交配合創一個月高 期指料已真正見底？ 先決條件+上望升幅 今日 期指料已真正見底？ 先決條件+上望升幅 政策利好轉型煤企 內蒙最大煤礦南戈壁1878將現突破 2022/06/14 政策利好轉型煤企 內蒙最大煤礦南戈壁1878將現突破 李寧2331調整逾4個月 咩位可入上望升幅近2成 2022/06/14 李寧2331調整逾4個月 咩位可入上望升幅近2成 港股 黃金 異動股 經濟 止蝕 香港經濟日報 香港 海通證券（06837） 石鏡泉