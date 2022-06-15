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海通證券（06837）股息逾6厘 突破阻力下站睇幾多？

股市 16:29 2022/06/15

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海通證券 （06837） 收市報5.81元，升逾1.57%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）稱，中型證券股海通證券，近兩日錄得資金流入，已突破5.9元阻力位，股價見一個月新高，如能企穩5.94元，應可上試前浪頂密集區6.5元，一旦突破或可見7元。止蝕位則可定於保歷加通道中軸5.6元。足本分析→【按此

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞**


 

欄名 : 石Sir午市閒談

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