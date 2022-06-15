【元宇宙】2030年全球元宇宙相關支出　將達5萬億美元

元宇宙成為近年熱門話題，不少公司相繼開始研發元宇宙相關技術。據著名管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）的一份報告預計，到2030年，全球企業和消費者對元宇宙的相關支出將達5萬億美元（約39.2萬億港元）。

麥肯錫表示，元宇宙將「顯著影響我們的商業和生活。」報告指出，今年，已有超過1,200億美元（約9.4千億港元）的資金流入元宇宙。而有95%的企業高層認為元宇宙將在5至10年內對行業產生正面影響。此外，有25%的受訪高層預計，未來5年內，元宇宙將推動超過15%的企業利潤增長。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

報告稱，電子商務佔元宇宙支出總額將達到2萬億至2.6萬億美元。而虛擬廣告則佔1,440億至2,060億美元（約1.1萬億至1.6萬億港元）。相比之下，去年圍繞人工智能（AI）的支出總額為930億美元（約7.3千億港元）。

另外，報告指有79%的受訪者擁有在元宇宙購物的經驗。其中，47%受訪者表示是從遊戲中購物。另外，購買虛擬化妝品和購買虛擬平台提供的商品的受訪者則各佔37%和33%。

報告是基於對來自11個國家/地區共3,104名消費者的調查結果。該公司還對來自10個國家和15個行業共448家公司的高層進行了調查。

【延伸閱讀】 花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠