  • 29°C
香港時間 : 2022615日 (三) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】2030年全球元宇宙相關支出　將達5萬億美元

環球政經 16:35 2022/06/15

分享：

分享：

元宇宙成為近年熱門話題，不少公司相繼開始研發元宇宙相關技術。據著名管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）的一份報告預計，到2030年，全球企業和消費者對元宇宙的相關支出將達5萬億美元（約39.2萬億港元）。

麥肯錫表示，元宇宙將「顯著影響我們的商業和生活。」報告指出，今年，已有超過1,200億美元（約9.4千億港元）的資金流入元宇宙。而有95%的企業高層認為元宇宙將在5至10年內對行業產生正面影響。此外，有25%的受訪高層預計，未來5年內，元宇宙將推動超過15%的企業利潤增長。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

報告稱，電子商務佔元宇宙支出總額將達到2萬億至2.6萬億美元。而虛擬廣告則佔1,440億至2,060億美元（約1.1萬億至1.6萬億港元）。相比之下，去年圍繞人工智能（AI）的支出總額為930億美元（約7.3千億港元）。

另外，報告指有79%的受訪者擁有在元宇宙購物的經驗。其中，47%受訪者表示是從遊戲中購物。另外，購買虛擬化妝品和購買虛擬平台提供的商品的受訪者則各佔37%和33%。

報告是基於對來自11個國家/地區共3,104名消費者的調查結果。該公司還對來自10個國家和15個行業共448家公司的高層進行了調查。

【延伸閱讀】 花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
廣告 元宇宙 人工智能

上一篇文章

【國際排名】IMD香港競爭力排名回升至第5位 中國排名第17 新加坡亞洲排名最高

下一篇文章

【2022焦點新盤】飛揚一房示範單位登場　全屋不設露台　室內空間更見使
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠
【2022消費券】PayMe及BoC Pay成消費券新支付工具 滙豐推4,000萬元獎賞 中銀推1.5萬元商戶優惠
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務
【特斯拉裁員】TESLA新加坡地區經理遭解雇 香港辦公室將負責新加坡業務
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題
【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款