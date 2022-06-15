  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (三) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中移動941股價升逾1%　現價買入賺息賺價？

股市 14:37 2022/06/15

分享：

分享：

中移動 （00941） 股價升逾1%，一度重上50元關，結束3連跌。獨立股評人唐牛分析中移動策略，建議如有閒錢可加注，穩陣收息無妨，「坐定定收息」；未有貨亦可買入，現價息率達8厘，有回購憧憬，未來派息亦會維持增加，現金流亦很強，波動市「坐得舒服」。足本分析→【按此

*港股、A股爆發力強？重溫《ET財智Talk》東亞李振豪教你揀2大值博板塊*

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？
今日
蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？
中移動941跌穿50元　把握時機買入收息？
2022/06/14
中移動941跌穿50元　把握時機買入收息？
高通脹買資源股　中鋁（02600）幾錢可部署
2022/06/14
高通脹買資源股　中鋁（02600）幾錢可部署
美團3690股價回升逾3%　幾錢吸納最值博
2022/06/14
美團3690股價回升逾3%　幾錢吸納最值博
中銀香港2388逆市升逾半成　收息、炒價全攻略
2022/06/14
中銀香港2388逆市升逾半成　收息、炒價全攻略

你可能感興趣

蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？
今日 12:34
蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？
中移動941跌穿50元　把握時機買入收息？
15:23 2022/06/14
中移動941跌穿50元　把握時機買入收息？
高通脹買資源股　中鋁（02600）幾錢可部署
17:24 2022/06/14
高通脹買資源股　中鋁（02600）幾錢可部署

最新專欄文章 更多

比亞迪（01211）VS Tesla（TSLA.US）VS 造車新勢力「蔚小理」炒邊隻？
今日
比亞迪（01211）VS Tesla（TSLA.US）VS 造車新勢力「蔚小理」炒邊隻？
阿里巴巴9988股價升逾4%　今轉反彈上望目標多少
今日
阿里巴巴9988股價升逾4%　今轉反彈上望目標多少
京東9618股價收復250元關　睇實呢個價位有冇力升穿
今日
京東9618股價收復250元關　睇實呢個價位有冇力升穿
蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？
今日
蔚來9866愈升愈勁　現價追入仲有幾多水位？
蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？
今日
蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？
派息 回購 中國移動（00941） 汽車 債券 IPO 減持 槓桿產品 受惠股 收息股

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升逾300點　阿里巴巴、港交所升約5%　內險股造好、平保升逾8%（不斷更新）

下一篇文章

【NFLX】Netflix全球招募456名參賽者參加真人show《魷魚遊戲：挑戰》　爭奪逾3500萬元現金獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【港元滙價】港滙全日觸7.85　金管局今晨再接92.55億港元沽盤（不斷更新）
【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘
【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升71點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨升71點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%
【聯想992】聯想向電訊盈科收購ITS業務、交易對價近48億元　電盈彈高2%、聯想跌2%
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款