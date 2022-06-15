中移動941股價升逾1% 現價買入賺息賺價？ 股市 14:37 2022/06/15 分享： 分享： 中移動 （00941） 股價升逾1%，一度重上50元關，結束3連跌。獨立股評人唐牛分析中移動策略，建議如有閒錢可加注，穩陣收息無妨，「坐定定收息」；未有貨亦可買入，現價息率達8厘，有回購憧憬，未來派息亦會維持增加，現金流亦很強，波動市「坐得舒服」。足本分析→【按此】 *港股、A股爆發力強？重溫《ET財智Talk》東亞李振豪教你揀2大值博板塊* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 2022/06/14 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 你可能感興趣 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 12:34 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 15:23 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 17:24 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 最新專欄文章 更多 比亞迪（01211）VS Tesla（TSLA.US）VS 造車新勢力「蔚小理」炒邊隻？ 今日 比亞迪（01211）VS Tesla（TSLA.US）VS 造車新勢力「蔚小理」炒邊隻？ 阿里巴巴9988股價升逾4% 今轉反彈上望目標多少 今日 阿里巴巴9988股價升逾4% 今轉反彈上望目標多少 京東9618股價收復250元關 睇實呢個價位有冇力升穿 今日 京東9618股價收復250元關 睇實呢個價位有冇力升穿 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 今日 蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 派息 回購 中國移動（00941） 汽車 債券 IPO 減持 槓桿產品 受惠股 收息股