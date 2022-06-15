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【NFLX】Netflix全球招募456名參賽者參加真人show《魷魚遊戲：挑戰》　爭奪逾3500萬元現金獎

股市 14:25 2022/06/15

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【NFLX】Netflix全球招募456名參賽者參加真人show《魷魚遊戲：挑戰》　爭奪逾3500萬元現金獎

Netflix（美︰NFLX）公布，為配合製作史上規模最大的真人show《魷魚遊戲：挑戰》（Squid Game：The Challenge），因此在全球招募456名英語參賽者，爭奪高達456萬美元（約3557萬港元）的現金獎。

花旗指Netflix不再是增長股【下一頁】

據網站介紹，真人show的拍攝時間初步訂於2023年初，參加者須年滿21歲以上，並要拍攝1分鐘左右的影片，解釋參賽原因及計劃，若最終獲勝將如何使用巨額獎金。

Netflix早前已透露將推出《魷魚遊戲》第二季，導演黃東赫更向全球影迷發信，透露劇情將如何發展。信中指奇勳要回來了，（遊戲）負責人也要回來了，拿著畫片的西裝男說不定還會回來，亦可見一二三木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。

《魷魚遊戲》去年9月上架，為Netflix史上收視最高的劇集。

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美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 魷魚遊戲 導演 遊戲 Netflix

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