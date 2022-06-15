【Omicron】患者再感染風險無減 免疫力幾乎無增加

英國一項研究追蹤多名接種3劑新冠疫苗醫護的免疫反應，發現很多人即使曾感染Omicron變種，但染疫後幾乎沒有增加對Omicron變種的免疫力。研究認為Omicron患者染疫所獲抗體，未能減低再次感染Omicron的風險。

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倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員在《科學》期刊撰文發表研究。他們追蹤英國731名接種3劑新冠疫苗的醫護，在2020年3月至今年1月期間的病史，並收集血液樣本分析。

研究發現無論他們過往是否感染Omicron或其餘新冠病毒，接種第3針後數周針對Omicron蛋白的T細胞水平都很差，而針對Omicron蛋白的抗體水平也低於針對其餘變種蛋白的抗體水平。

參與研究者感染Omicron後，針對其餘變種的免疫力都增加，但針對Omicron的免疫力幾乎完全無增加，無法有效防止再次感染Omicron。

過往的研究一般指出如果人們曾感染新冠病毒，即使感染了不同的變種病毒，也能增強對其餘變種的免疫反應。

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但這項研究指人們如果在首波疫情感染新冠病毒，他們再感染Omicron的話，免疫力也無法增強。研究人員也指出接種3劑新冠疫苗仍有效預防Omicron重症。

研究小組表示，上述發現或有助解釋為何頻繁出現民眾短時間内再次感染Omicron變種的情況，更指上述發現對疫苗開發也很重要。

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責任編輯：鄭錦玲