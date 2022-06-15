【巴菲特捐錢】巴菲特捐4０億美元巴郡股份予5間慈善機構 累計捐贈455億美元

據《彭博》報道，巴菲特（Warren Buffett）將價值約40億美元（約312億港元）的巴郡b類股份，捐出予比爾及梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）信託和四個家族慈善機構。

巴菲特旗下的投資公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）表示，巴菲特將捐贈出該公司1400萬股的Ｂ股，而他現持股229016股巴郡Ａ股及276股Ｂ股，而自2006年以來，巴菲特已捐出手中過半的波克夏股份，累計捐贈價值約455億美元。

此次將有700萬股, 捐予比爾及梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），110萬股捐至以巴菲特已故前妻命名的蘇珊·湯普森·巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）。

另外77萬股, 將捐贈至巴菲特兒女經營的3個慈善機構，分別是霍華德巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、薛伍德基金會（Sherwood Foundation）以及諾瓦基金會（NoVo Foundation）。

巴菲特曾經承諾，在他去世後會將他所擁有的巴郡股票都捐贈給慈善機構。

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責任編輯：關海儀