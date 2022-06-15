澳洲多地租金將每周升逾500 空置率降至16年來低位

隨著新冠肺炎疫情復甦，各地經濟活動重啟，刺激房屋租賃市場。澳洲有研究機構數據顯示，多地租金將在未來1至2年內飆升，每周漲幅達100澳元（約541港元）。據報澳洲房屋空置率亦降至2006年以來的低位，反映澳洲房屋租賃危機未見緩和。

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澳洲媒體《九號新聞台》報道，截至3月澳洲各州首府城市在過去一年內，租金價格上漲11%，而偏遠地區更面臨13.1%增長。

澳洲房產研究機構InvestorKit發布數據預測，澳洲300個地區租金將在未來1年至2年內，飆升2,600至5,200澳元（約1.4萬至2.8萬港元），即平均每周上漲100澳元。機構還列出20個預計租金漲幅最高的地區，包括布里斯班（Brisbane）、阿德萊德（Adelaide）、 珀斯（Perth）及坎培拉（Canberra） 等。

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報道更指，澳洲空置率已降至0.7%，是2006年4月以來最低。InvestorKit創始人兼研究主管Arjun Paliwal表示，一般當空置率低於或等於1%時就發生租賃危機，目前0.7%更按年大降41%，惡化程度令人憂慮。

Arjun Paliwal更指，報告特別提及的20地區，當中大部分空置率更低於全國平均水平，甚至低於0.3%。他分析指，在家工作趨勢、尋找獨立屋人數增加、房產投資活動減少、偏遠地區口人增長及房價高企難以上車，都是導致房屋市場需求增加的原因。

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責任編輯：李俊儀