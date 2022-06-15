▲ 【人民幣國債】中國財政部今在港發行首期75億元人民幣國債 超額認購近5倍

中國財政部今日發行75億元人民幣國債，包括2年期、3年期及5年期國債，認購總額錄得344.2億元人民幣，超額認購4.6倍 。此次為財政部計劃今年在香港發行共230億元人民幣國債的首期。

此次發行的75億元人民幣國債將通過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU），面向機構投資者發行。為慶祝香港特區回歸25周年，是次人民國債的發行包括2年期25億元人民幣、3年期25億元人民幣和5年期25億元人民幣，其中標利率分別爲 2.44%、2.55%和 2.75%。

交通銀行香港分行協助是次財政部在港成功發行今年首期人民幣國債，並連續第13年獲財政部委任爲人民幣國債機構部分獨家發行及交存代理、財務代理。

該行指是次發債是財政部自2009年來連續第14年在香港發行人民幣國債 。這充分展示中央政府支持香港國際金融中心，以及全球離岸人民幣業務樞紐的地位 ，有利促進香港債券市場的長遠發展，亦可助吸引更多國際資金彙聚在本港市場。面臨日益複雜的國際環境，持續在港發行人民幣國債充分體現了中央政府治港挺港的決心和信心。

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