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【譚仔NFT】譚仔國際6.28拍賣20個特別版NFT　成功競投可食足一年米線、舉辦生日或結婚等米線派對

Hot Talk 13:47 2022/06/15

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【譚仔NFT】譚仔國際6.28拍賣20個特別版NFT　成功競投可食足一年米線、舉辦生日或結婚等米線派對

譚仔國際 （02217） 首個慈善NFT系列「Souper Hero」首輪及第二輪優先預售白名單早前已經爆滿，譚仔今日宣布「Souper Hero」NFT項目正式展開第二階段，將於6月28日公開拍賣20個珍稀極罕的特別版NFT，成功競投者可享一年365碗免費兩餸米線，每日一碗，以及可於譚仔或三哥舉辦私人聚會 「Souper米線派對」的機會。

據譚仔國際介紹，凡於拍賣前成功持有譚仔NFT「Souper Hero」的擁有者，即可參與6月28日於官方交易平台Artzioneer舉行的公開拍賣，競投總數共20個的「Souper Hero 」特別版NFT，當中包括10個由本地漫畫家黃照達設計的「譚仔姐姐系列」，以及10個由甘小文設計的「三哥人物系列」。

圖看譚仔「Souper米線派對」

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譚仔特別版NFT拍賣底價為2,000元

每個「Souper Hero」特別版NFT的拍賣底價為2,000元，以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行公開拍賣，每次叫價100元，價高者得，亦可以一口價港幣20,000元直接購入。

成功競投「Souper Hero」特別版NFT的擁有者，除了可與其他「Souper Hero」NFT擁有者一樣享有優惠，包括擁有譚仔或三哥的VIP會藉、頭像繪圖和其知識產權的擁有權及參加獨家活動等，還可額外獲得一年免費兩餸米線（每日一碗），以及尊享於譚仔或三哥舉辦私人聚會「Souper米線派對」的機會乙次，附5,000元餐飲消費額，總值超過20,000元。

譚仔：持有人可到譚仔或三哥旗艦店舉辦結婚米線派對活動

譚仔「Souper Hero」特別版NFT的擁有者可於譚仔或三哥旗艦店，舉辦50人的「Souper米線派對」，譚仔直言：「適宜任何類型的生日會、升職加薪慶祝派對、謝師宴、百日宴、Bridal shower、Bachelor Party、Farewell 或 Reunion，甚至結婚派對等各式活動。」

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

【譚仔新餸】譚仔及譚仔三哥同步引入OmniFoods、Impossible食材 　推植物豬肉餃子及炸醬

【譚仔NFT】譚仔NFT將預售1000個白名單名額　透過活動暗號或關注Souperhero專頁獲取

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港股 拍賣 餐飲 米線 著數優惠 NFT 譚仔國際（02217）

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