【香港經濟】花旗雷智顏：香港樓市今年調整8%至10%　銀行第四季加最優惠利率0.25厘

▲ 花旗研究部香港經濟師雷智顏指，港樓今年料調整8％至10％。

美國將於本港時間周四凌晨公佈議息結果，花旗料是次會議僅宣佈加息50點子，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏指，即使美國加息步伐加快，整體息口加幅亦不會有變，今年全年合共料加息275點子，年底預計升至2.75厘至3厘，整個加息周期加幅料介乎350點子至375點子。

料未來幾次美國議息都會重演金管局入市

金管局今日再因港元觸及弱方兌換保證而入市干預維持聯繫滙率，雷智顏指每次港滙觸及弱方兌換保證，本港該日平均都會錄約50億元走資，而今個加息周期本港走資規模至今不算大，但她擔心如果美國加息步伐轉向進取，會導致本港未來走資情況惡化。她相信，每次儲局議息前若加息預期高企，都會觸發港滙觸及弱方兌換保證與金管局干預，料情況在未來幾次美國議息都會重演。

她續指，本港過往已累積1萬億元額外流動性，並停泊在金管局的外滙基金票據中，美國急劇加息觸發本港走資下，有關流動性可從外滙基金票據釋放至外滙基金總結餘，故相信聯滙制度可在現有模式下持久運作。

對於有建議認為，港元可與一籃子特別提款權（SDR）貨幣掛鉤，她指後者的西方國家貨幣佔比達86%，故一旦本港因地緣政治因素而需轉變掛鉤貨幣，該做法並非有用選擇。反觀港元與人民幣掛鉤則可應對地緣政治風險，但問題是人民幣尚未能自由兌換，因此金管局短期內無原因轉換聯滙機制。

加息對樓市影響料需時6至9個月消化

美國加息下，本港銀行同業拆息（HIBOR）近日走高，雷智顏預測，3個月HIBOR年底將升至1.6%，明年料進一步升至2.6%，預期今次HIBOR上升速度較以往周期快，並可能會較以往周期更早對樓市造成壓力。至於最優惠利率，她料港銀要到今年底才出手上調，因港銀傾向等待本港出現較實質經濟復蘇才上調最優惠利率，第四季加幅料有25點子。

本港樓市方面，除息口上升外，雷智顏表示，二手樓投資者近期因各種原因如打算獲利或移民套現需要而賣樓，相信亦會對今年樓市有壓力，料今年本港樓價累計調整8%至10%，美國加息對樓市的影響料再需時6至9個月消化。

雷智顏又認為，本港經濟正處於復甦且情況料可持續，預期全年實質增長2%，今年通脹預測為2.9%。本港即將發放第二輪消費券，雷智顏指每次發放一筆5000元消費券，對本港零售銷售都會有相當於1個月的刺激。由於今年全年合共發放兩輪每輪為5000元的消費券，預計將對4月及8月零售銷售有不俗支持。

內地經濟增長方面，受累內地大城市封城，雷智顏料內地全年增長僅3.9%，倘內地經濟放緩較預期嚴重，本港經濟亦會面對很大壓力，因有關影響會經物流與貿易傳導至本港。內房債務問題方面，他指本港銀行與中國相關貸款只有40%，且當中不少借貸對象都是國企，對問題內房企業的借貸相對較少，故不擔心內房債務問題會衝擊本港銀行體系。

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記者：余倩敏