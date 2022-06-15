巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟

巴基斯坦長年陷入經濟危機，當地外匯儲備最近跌至低位，逼使政府急於採取對策。巴基斯坦規劃及發展部長伊克巴爾表示，國家外匯儲備不足，呼籲民眾每日飲少一杯茶，減少進口量以維持經濟發展。

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巴基斯坦是全球最大的茶葉進口國，去年購買超過6億美元（46.8億港元）茶葉。但當地外匯儲備從2月約160億美元（1,248億港元），跌至6月首周不足100億美元（780億港元），僅足夠應付國家兩個月的進口成本，急需採取對策。

巴基斯坦政府上月已限制數十種非必須奢侈品進口，保護外匯資金。伊克巴爾（Ahsan Iqbal）周二（13）表示，國家利用貸款方式進口茶葉，呼籲民眾每日飲少一至兩杯茶，減少進口維持經濟發展。伊克巴爾亦建議，商舖應在晚上8點半關門節省電力。

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伊克巴爾的言論引起網民討論，質疑單靠民眾飲少杯茶無法解決當地嚴重財務問題。

新總理謝里夫（Shehbaz Sharif）指責前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）經濟管理不善，內閣上周宣布一項總值470億美元（3,666億港元）預算開支，冀說服國際貨幣基金組織（IMF）重啟一項被煞停的60億美元（390億港元）救助計劃。

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責任編輯：郭麗明