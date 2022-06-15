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【俄烏戰爭】俄要求維基刪除俄烏戰爭資訊　維基以人權為由拒絕

科技 13:44 2022/06/15

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俄烏戰爭爆發已近四個月，全球關注俄烏戰事發展，相關報道和資訊都可以輕易於網絡上找到，包括有網上百科全書之稱的維基百科（Wikipedia）。莫斯科法院早前下令，維基百科需要刪除有關烏克蘭戰爭的資訊，但遭維基百科以「侵犯人們自由表達和獲取知識的權利」為由拒絕，提出上訴。

【俄烏戰爭】IBM正式撤出俄羅斯市場　將逐步關閉業務及解散員工

綜合外媒報道，俄羅斯政府早於4月向維基百科管理部門發出要求，停止該網站發布有關俄烏戰爭的不實資訊。

由於維基百科並未就俄方要求，採取任何行動，莫斯科下級法院於同月，就維基百科拒絕從俄語頁面中刪除俄烏戰爭相關資訊一事，以對俄羅斯進行「不間斷的虛假信息攻擊」和「作為挑撥反俄情緒的工具」為由，處以500萬盧布（約69萬港元）罰款。

維基百科所屬的維基媒體日前發表聲明指，維基百科上的資訊應受言論自由保護，並不構成俄方法院認定的虛假訊息。並指出：「有爭議的訊息是基於事實的，並由志願者在網站上不斷編輯和改進文章進行驗證。已於6月6日，就莫斯科法院的裁決，提出上訴。」

維基媒體重申，刪除相關信息，將會構成侵犯民眾自由表達和獲取知識的權利，俄羅斯亦對其全球線上百科全書並無管轄權。

【俄烏戰爭】Uber建自家速遞平台　夥WFP向烏克蘭難民供糧食

【烏克蘭戰爭】涉違反平台暴力政策　YouTube刪逾7萬則俄烏衝突影片

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責任編輯：殷凱怡

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