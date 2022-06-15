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【Coinbase】 Coinbase 宣布裁1100員工 直言發展速度過快

環球政經 15:37 2022/06/15

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據路透社報道，美國加密貨幣交易所Coinbase ( COIN ) 在周二（14）宣布，公司將裁員1100人，佔其員工總數的 18%。

Coinbase行政總裁Brian Armstrong指，「在經歷了 10 多年的經濟繁榮之後，我們似乎正在進入衰退，而衰退可能會導致加密貨幣步入寒冬，這可能會持續很長的時間。」。

Coinbase 在本月早前時候曾表示，將延長凍結招聘期，並取消一些已接受取錄的人，以應對當前的宏觀經濟狀況。

Coinbase 預計這將產生約 4000 萬至 4500 萬美元的總重組費用，主要用於作員工的遣散費和其他與解僱有關的福利。

Coinbase 於2021年初聘請約1250人，而目前擴充到5000名左右，而聲明中指出，因公司發展過快而出現過度僱用的情況。

Coinbase 股價在昨日開盤後一度跌破 50 美元，盤末收在 51.58 美元（下跌 0.83 %），而加密貨幣市場一直受到極端波動的影響，因為投資者擔心通脹上升會迫使聯儲局在加息方面變得更加積極，使經濟陷入衰退，因此投資者拋售風險資產。

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責任編輯：關海儀

 

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虛擬貨幣 裁員 美國 遣散費 美國聯儲局

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