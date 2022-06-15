▲ 【美國經濟】大摩CEO：美國五成機會步入衰退 有信心聯儲局可控制好通脹

美國聯儲局積極加息對抗通脹，摩根士丹利行政總裁James Gorman認為，雖然聯儲局正在努力，但經濟衰退的可能性正在上升，但估計衰退不會很嚴重，「很明顯美國經濟有可能步入衰退，可能性約50%」，高於他早前預估的30%，但他相信未來數年經濟不會出現深度或長期衰退。

Gorman指，有信心聯儲局最終能夠將通脹從數十年的高位回落，但過程並不平坦，即使股市正在調整，但經濟基本面，包括消費者及企業財政狀況，均較市場預期更好。

「現時正處於某種『美麗新世界』，相信這個房間的人，沒有人能準確預測一年後的通脹水平。」

不過，他承認，聯儲局等待太久才開始加息，令他們在經濟開始衰退時，可使用的空間變得更小。大摩在去年8月及9月已在內部進行有關經濟衰退的討論，當時已明顯知道通脹會比預期持續更長時間。

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