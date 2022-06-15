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【美國經濟】大摩CEO：美國五成機會步入衰退　有信心聯儲局可控制好通脹

宏觀解讀 13:11 2022/06/15

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【美國經濟】大摩CEO：美國五成機會步入衰退　有信心聯儲局可控制好通脹

美國聯儲局積極加息對抗通脹，摩根士丹利行政總裁James Gorman認為，雖然聯儲局正在努力，但經濟衰退的可能性正在上升，但估計衰退不會很嚴重，「很明顯美國經濟有可能步入衰退，可能性約50%」，高於他早前預估的30%，但他相信未來數年經濟不會出現深度或長期衰退。

Gorman指，有信心聯儲局最終能夠將通脹從數十年的高位回落，但過程並不平坦，即使股市正在調整，但經濟基本面，包括消費者及企業財政狀況，均較市場預期更好。

伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退【下一頁】

「現時正處於某種『美麗新世界』，相信這個房間的人，沒有人能準確預測一年後的通脹水平。」

不過，他承認，聯儲局等待太久才開始加息，令他們在經濟開始衰退時，可使用的空間變得更小。大摩在去年8月及9月已在內部進行有關經濟衰退的討論，當時已明顯知道通脹會比預期持續更長時間。

相關文章：【美國通脹】IMF：美國通脹料長期處於聯儲局2%的目標水平之上　通脹預期有脫錨風險

相關文章：【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘

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經濟 宏觀分析 經濟衰退 加息 美國 美國聯儲局 通脹

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