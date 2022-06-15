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美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕

環球社會熱點 13:35 2022/06/15

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俄羅斯與烏克蘭開戰後，不少體育賽事抵制俄國選手參與，抗議俄國政府的舉動。美國網球公開賽賽會近日宣布，不會阻止俄羅斯球手參加比賽，意味現時男單世界一哥麥維迪夫可以爭取衛冕。

【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主 【下一頁】

負責舉辦美網的美國網球協會行政總裁謝爾（Lew Sherr）周二（14日）表示，協會同意讓俄羅斯與白俄羅斯球手參賽，不會讓運動員為其政府的行為及決定負責。不過，謝爾指兩國球手出賽時，國旗會以中立旗取代。

俄羅斯男單球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）於去年，在美網決賽上擊敗塞爾維亞一哥祖高域（Novak Djokovic），成為近年少數非「三大天王」（Big 3）的男單大滿貫得主。美網今次決定將讓梅德韋傑夫有機會首次爭取衛冕大滿貫。

【溫網】大坂直美因一理由 或缺席賽事 【下一頁】

舉辦英國溫布頓網球公開賽的全英網球協會早前宣布，因俄烏戰爭緣故，禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，決定遭兩大國際網球協會批評。俄羅斯運動員亦因戰爭被嚴禁參加不同體育賽事，包括國際足協取消俄羅斯國家隊的世界盃附加賽席位。

謝爾表明，溫網禁絕俄羅斯及白俄羅斯選手參賽與美網決定無關，強調決定亦與商業無關。美國網球協會計劃增加對烏克蘭人道援助的財政支持，同時利用美網作為平台提升大眾對戰爭的認識。

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責任編輯：吳漢培

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