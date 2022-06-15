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【猴痘症】世衛憂污名化擬改名 將決定是否列公共衛生事件

環球社會熱點 13:12 2022/06/15

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全球各地錄得猴痘症患者數目正不斷增加，相關情況引來國際關注。世界衛生組織（WHO）表示，憂慮猴痘症或會造成污名化及種族歧視，有考慮改名。世衛指出，將盡快公布猴痘症新名。世衛將在本周召開緊急會議，評估是否需列猴痘症為國際關注突發公共衛生事件。

全球近1300宗猴痘症確診 美CDC未發現空氣傳播 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 周二表示，世衛正和世界各地合作夥伴及專家合作，更改猴痘病毒的名稱、變種及引發的疾病。譚德塞指當局將盡快公布決定，據報其中一個建議新名為「hMPXV」。

上周有逾30名科學家發信表示，繼續將猴痘症定義為非洲病毒不但不準確，且具有歧視及污名化，最明顯的就是全球媒體在展示病徵時，繼續使用非洲患者圖片。猴痘症和其他疾病一樣，可以發生在世界任何一個地方，不分種族地感染人類，膚色或種族不應成為有關疾病的代表。

世衛不鼓勵使用地理區域或動物名稱命名病毒，猴痘症名稱明顯不符合建議。

加拿大發旅遊指引 英列猴痘症作需通報疾病 【下一頁】

猴痘症目前已傳播至39個國家，累計錄得逾1,600人確診。譚德塞在新聞發布會上表示，世衛將召開緊急委員會會議，評估猴痘症爆發情況，決定是否列作國際關注突發公共衛生事件（PHEIC）。譚德塞指，受猴痘症影響的國家愈來愈多，需要各國合作共同抗疫。他同時指，現時情況很明顯不尋常，病毒的行徑亦與過去表現不同。

根據世衛定義，被界定為PHEIC，代表情況嚴重、突然、不尋常或出乎意料，在公共衛生方面的影響超越受影響國，或需立即採取國際行動。現時世衛仍列2014年開始、可引發小兒麻痺症的脊髓灰質炎，及2020年開始的新冠肺炎作PHEIC。

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責任編輯：李俊儀

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