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京東9618股價收復250元關　睇實呢個價位有冇力升穿

股市 12:51 2022/06/15

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京東 （09618） 股價收復250元關，半日升近4%，收報250.8元。科技股齊反彈，獨立股評人唐牛分析指，618購物節將至，炒作料即將完結，要留意260元能否衝穿，如未能升穿，持貨建議先走。他又指，科技股炒上落，難有大升浪，策略上宜炒波幅。足本分析→【按此

*港股、A股爆發力強？重溫《ET財智Talk》東亞李振豪教你揀2大值博板塊*

欄名 : 3分鐘睇股

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