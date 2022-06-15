京東9618股價收復250元關 睇實呢個價位有冇力升穿 股市 12:51 2022/06/15 分享： 分享： 京東 （09618） 股價收復250元關，半日升近4%，收報250.8元。科技股齊反彈，獨立股評人唐牛分析指，618購物節將至，炒作料即將完結，要留意260元能否衝穿，如未能升穿，持貨建議先走。他又指，科技股炒上落，難有大升浪，策略上宜炒波幅。足本分析→【按此】 *港股、A股爆發力強？重溫《ET財智Talk》東亞李振豪教你揀2大值博板塊* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 2022/06/14 中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 你可能感興趣 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 12:34 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 15:23 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 17:24 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988股價升逾4% 今轉反彈上望目標多少 今日 阿里巴巴9988股價升逾4% 今轉反彈上望目標多少 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 今日 蒙牛（02319）跌極冇起色 現時撈貨值唔值博？ 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 2022/06/14 聯儲局加息幾多厘都死？道指呢個支持位要睇實 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 2022/06/14 通關概念偷步炒？2隻通關股策略即睇 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 債券 IPO 減持 槓桿產品 受惠股 收息股 借貸