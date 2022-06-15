【OPEC】 OPEC預計今年原油需求超疫情前水平 每日需求將增加 336 萬桶

據路透社報道，石油輸出國家組織（OPEC）堅持其對於石油需求的預測，即預計2022 年世界石油需求將超過全球大流行前的水平，即使受到俄羅斯入侵烏克蘭及有關新冠肺炎所造成的事態發展可能影響能源需求。

在周二發布的月度報告中，石油輸出國組織預測2022年全球每天原油需求增速預測為336萬桶的預測不變，延續 2020 年低迷的復甦勢頭。

烏克蘭戰爭使油價在 3 月一度超過每桶 139 美元，為 2008 年以來的最高水平，加劇了通脹壓力，而中國在新冠疫情所採取的封城措施抑制了石油需求。

報告預計，全球石油消費量將在第三季突破每天1億桶的大關，與先前的預測一致，2022年的平均消費量將達到每天1.0029億桶，略高於2019年疫情前的水準。

石油輸出國家組織在報告指出，「展望未來，當前的地緣政治發展和今年下半年大流行的不確定性，對於恢復到大流行前水平的預測或會構成風險，而通脹壓力可能會持續存在，但預計今年下半年石油需求將處於健康水平。」。

石油輸出國家組織指，今年全球經濟增長預測維持在 3.5%，然而下行空間仍然很大，上行潛力相當有限。

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責任編輯：關海儀