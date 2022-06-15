【無障礙科技】8BitDo推Lite SE藍牙手掣　改善殘障用戶遊戲體驗

▲ 週邊產品製造商8BitDo早前專為行動不便的玩家，設計出全新藍牙遊戲手掣Lite SE，將手掣中所有的按鍵都移到前部，以改善殘障人士的遊戲體驗。（官網圖片）

隨著互聯網興起，打機已成為現代人重要的娛樂方式，但對殘障人士而言卻難於執行。有見及此，週邊產品製造商8BitDo早前專為行動不便的玩家，設計出全新藍牙遊戲手掣Lite SE，將手掣中所有的按鍵都移到前部，以改善殘障人士的遊戲體驗。

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據The Verge報道指，該手掣是由患有2型脊髓性肌肉萎縮症（Intermediate type, SMA type II）的父親和他兒子共同開發。在新設計中，用戶使用時可手持或平放在桌子上，底部亦配備防滑橡膠墊，以防止手掣在平放時滑動。而且手掣搖桿會比標準手掣更加靈敏，阻力亦有調低，變得更容易按下。



據悉，8BitDo的Lite SE手掣可支援Android或任天堂Switch平台使用，定價為34.99美元（約274港元），即日起接受預定，預計7月15日發貨。

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責任編輯：黃顯晴

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