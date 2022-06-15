【港元拆息】與樓按相關的一個月HIBOR連升7日見0.52厘 創2020年9月以來最高
宏觀解讀 12:33 2022/06/15
美國公布議息結果前夕，港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，周三再升14.18點子至0.52411厘，為2020年9月23日後最高。1個月HIBOR對上一次連升7日為1月24日，當日拆息報0.16458厘。
經絡：樓按相關1個月HIBOR月底料升至近0.6厘 下半年H按實際按息或觸及2.5厘封頂水平【下一頁】
港元拆息連日上揚，1周HIBOR升至0.2147厘，2周HIBOR見0.28679厘。
中長息方面，3個月HIBOR見1.09375厘；6個月HIBOR為1.94381厘；12個月HIBOR升到2.85131厘，創2008年11月4日後新高。
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