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【業績｜餐飲股】大家樂上財年少賺94%、派末期息18仙　疫情拖累期內復甦步伐、料7月起市況逐步恢復正常

股市 12:29 2022/06/15

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【業績｜餐飲股】大家樂上財年少賺94%、派末期息18仙　疫情拖累期內復甦步伐、料7月起市況逐步恢復正常

大家樂 （00341） 公布截至3月底止全年業績，期內收入75.08億元，按年多11.8%；純利約2120萬元，按年少94.1%；每股盈利0.04元，派末期息每股0.18元，按年少35.7%，全年派息率為773.6%。

然而，大家樂午前收報11.68元，跌0.5%，以此推算，股息率只有1.5厘。

大家樂：第五波疫情打斷首三財季復甦步伐 高峰期有109 間門店停業

大家樂上財年香港業務收入增12%至61.77億元；內地收入增11%至13.32億元。

大家樂稱，受累今年1月至3月香港爆發第五波疫情，加上深圳及珠海疫情防控政策措施，大家樂營運及業務受到打擊， 亦打斷了首三財季的復甦步伐及增長趨勢，並於第四財季錄得重大銷售損失。

集團提到，今年初政府對餐飲處所採取多項嚴格的防疫措施，加上不少員工染疫，導致集團在第五波高峰期有109 間門店停業，累計損失營業天數達 2,755 天，佔整體約 17%。

正調節香港業務組合 料7月起市況逐步恢復正常

管理目標方面，大家樂透露，正調節香港業務品牌組合，優化業務模式及加大對數碼基礎建設的投資，並通過提高會員計劃以及多渠道營銷及分銷的成效，增強業務發展動力，銳意未來三年內將利潤率從低單位數提高至高單位數。

大家樂稱對今財年發展前景保持審慎樂觀，雖然第一財季度表現仍受到第五波疫情的影響，但集團預計市況將會從第二財季（即7月起）開始逐步恢復至正常水平。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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港股 派息 純利 大家樂 餐飲股 大家樂（00341）
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