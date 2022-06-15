【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態

Instagram（IG）的限時動態（Instagram Stories）功能一直是港人常用的社交功能之一。IG會記錄用家的觀看記錄，為用家展示其已關注的用戶的最新限時動態。日前，有用家發現，IG無法記錄用家觀看限時動態的情況，以致用家需不斷重複看已看過的限時動態。

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IG限時動態功能自2016年推出以來，容許用家發布最長15秒的相片、影片，或文字動態。IG亦會記錄用家的觀看記錄，如用家朋友發布了5則限時動態，而用家只觀看首4則限時動態，IG會對於進行記錄，讓用家在下一次觀看該朋友的限時動態時，可直接看到第5則限時動態，而不用重複觀看所有限時動態。

據外媒《The Verge》報道，有不少IG用戶表示，IG無法準確記錄哪些限時動態是他們已經觀看過，以致每當用家想觀看其關注用戶的新限時動態時，都必須從頭開始看一遍。

Meta發言人Christine Pai回覆The Verge指，該公司已意識到相關問題，IG的相關人員亦正努力搶修中，為受影響的用戶致歉。惟他未有提及目前有多少用戶受影響。

責任編輯：殷凱怡

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