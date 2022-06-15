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【電子消費券2022】滙豐PayMe接收消費券可獲25元折扣一張　自動參加抽奬贏取Tesla Model 3一部

Hot Talk 12:12 2022/06/15

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【電子消費券2022】滙豐PayMe接收消費券可獲25元折扣一張　自動參加抽奬贏取Tesla Model 3一部

政府剛公布6月下旬便可開始登記第二階段5000元電子消費券，HSBC滙豐旗下電子錢包PayMe推出4,000萬港元獎賞，以配合電子消費券計劃。選擇PayMe接收消費券的用戶可獲取25元折扣券一張，適用於超過35,000家使用PayMe for Business網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL 、日本城、元氣壽司及星巴克等， 而8月更會新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s 及 Jasons ichiba等。

用滙豐信用卡為PayMe增值　可享3倍「獎賞錢」

選擇PayMe的用戶，將會自動參加幸運大抽獎，並有機會贏取Tesla Model 3一部。客戶使用滙豐信用卡為PayMe增值，亦可享3倍「獎賞錢」。滙豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以PayMe領取消費券，更可賺取高達5,000元的商戶折扣優惠券。

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推薦親友登記PayMe可獲Tesla或iPhone 13 Pro

PayMe亦推出推薦獎賞，推薦人及受薦人除可獲價值15元的折扣優惠券一張外，成功推薦最多親友登記以 PayMe領取消費券的首名用戶將可獲 Tesla Model 3一部，其後8名用戶亦可獲得iPhone 13 Pro一部。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe能夠參與2022年消費券計劃第二階段，標誌着PayMe由當初針對個人對個人（P2P）轉賬服務轉型為日常消費支付工具的重要里程碑，憑藉PayMe逾 270 萬個人用戶的龐大基礎，有信心可進一步刺激本地消費，尤其是中小型商戶。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

更多1萬元電子消費券消息    

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