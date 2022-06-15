美遊客624萬名錶被搶變羅生門 西班牙警料僅值35萬

一名美國旅客早前與家人到西班牙旅行，但在街上遭陌生人搶走戴在手上的名錶，他更聲稱這隻手錶價值約624萬港元。不過這宗案件演變成羅生門，西班牙警方對手錶價格提出異議，認為最多僅值約35萬港元。

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這名美國男子伯恩斯坦（Seth Bernstein）上周二（7日）與子女，在西班牙巴塞隆拿的哥特區（Gothic Quarter）街道上閒逛。

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但一名陌生男子突然上前，抓住伯恩斯坦並在數秒内搶走他手腕上的名錶，伯恩斯坦更幾乎被他拉扯至跌倒。伯恩斯坦與幾名子女都表現震驚，更試圖追趕這名賊人。

這宗劫案起初在西班牙當地引起廣泛關注，伯恩斯坦聲稱他當時戴著的手錶來自法國LVMH集團旗下的名錶品牌，價值約80萬美元（624萬港元）。

西班牙媒體報道，被劫名錶為限量版及鑲有數百顆精密切割的黑色鑽石，需耗費超過2,000小時才能製作完成。

不過加泰羅尼亞當局就質疑伯恩斯坦「報大數」，估價後認為他遭搶劫的名錶僅值4.5萬美元（約35.1萬港元）。

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西班牙媒體更引述劫案現場的閉路電視片段，指伯恩斯坦最初聲稱他被一群賊人包圍，但片段顯示當時只有一人犯案，其説法明顯與事實不符。

伯恩斯坦周二（14日）批評西班牙當局試圖在手錶價值方面説謊，質疑巴塞隆拿的盜竊問題嚴重，指當局應為此感到尷尬。

不過他拒絕透露被劫去的名錶具體款式，僅表示保險公司會承擔今次損失。

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責任編輯：鄭錦玲