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【大行報告】摩通：綜合型內險表現料勝純內險　看好平保多於國壽、料平保潛在升幅達47%

股市 12:49 2022/06/15

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【大行報告】摩通：綜合型內險表現料勝純內險　看好平保多於國壽、料平保潛在升幅達47%

內險股今日領升大市，摩通表示，內險股受惠經濟復甦，特別看好綜合型內險股如平保 （02318） ，認為其持續轉型及積極降低內房的風險曝露下，為股價提供更多上升空間，並料可跑贏國壽 （02628） 及財險 （02328）

至中午收市，平保升7.4%，報50.25元，創逾一個月高，國壽升5.8%，報12.7元，創3個月高。中國太保 （02601） 升6%，中國太平 （00966） 升5.2%，中人保 （01339） 、新華保險 （01336） 、財險均升3至4%。

摩通表示，在5月的保費收入數據公布後，意味行業近期已見底部，料投資者或會重新買入內險股。

該行指，過去數年，純內險股表現較綜合型內險股為好，但認為目前經過G-SII（全球系统重要性保險機構， global systemically important insurers）要求下，意味平保有更佳的資本及風險管理，同時公司又擁有足夠的償付能力，並有派息能見度，人壽業務亦隨經紀生產力及人數回升，資產負債表又因積極降低風險而增長較快。因此，認為平保及中人保可提供更大的盈利增長。相反，該行並不建議買入中國太保，因其派息政策不明朗。

摩通指，平保H股及A股目前市盈率為7倍，股息率約達6厘，予「增持」評級，今年底目標價為74元，潛在升幅達47%。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：

【內險股】平保首5個月保費收入按年微升0.9%　國壽按年跌約2%

【大行報告】摩通：內險股已接近周期底部　升平保評級至「跑蠃大市」

【內險股】眾安保險逆市下插3%　首5月保費收入83.8億人幣、按年增長8.5%

編輯：姚卓然

中國人壽（02628） 中國平安（02318） 內地保險股 大行報告 港股

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京東9618股價收復250元關　睇實呢個價位有冇力升穿

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