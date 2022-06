Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」

尊尼狄普(Johnny Depp)前妻Amber Heard誹謗案落敗後,首度接受美國全國廣播公司(NBC)獨家訪問。Amber Heard堅稱她在庭上所有供詞絕對真實,強調尊尼狄普有對她施暴。Amber Heard亦在訪問承認,有對尊尼狄普做「很可怕的事」。

NBC周二(14日)播放Amber Heard部分獨家訪問片段,Amber Heard被主持人Savannah Guthrie問尊尼狄普是否有對她施暴時,她毫不猶豫表示前夫有對她施以暴力,稱自己

「直至死去一刻,都會堅持庭上供詞絕對真實無誤。」(To my dying day, I will stand by every word of my testimony.)