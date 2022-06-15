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Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」

環球社會熱點 11:56 2022/06/15

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尊尼狄普（Johnny Depp）前妻Amber Heard誹謗案落敗後，首度接受美國全國廣播公司（NBC）獨家訪問。Amber Heard堅稱她在庭上所有供詞絕對真實，強調尊尼狄普有對她施暴。Amber Heard亦在訪問承認，有對尊尼狄普做「很可怕的事」。

Amber Heard嘲尊尼狄普「演技出色」質疑陪審團裁決不公 【下一頁】

NBC周二（14日）播放Amber Heard部分獨家訪問片段，Amber Heard被主持人Savannah Guthrie問尊尼狄普是否有對她施暴時，她毫不猶豫表示前夫有對她施以暴力，稱自己

「直至死去一刻，都會堅持庭上供詞絕對真實無誤。」（To my dying day， I will stand by every word of my testimony.）

Amber Heard批評尊尼狄普律師團隊在審判期間，試圖分散陪審團對案件關鍵的注意力，又稱前夫律師巴斯克斯（Camille Vasquez）一方面批評她是戲子、但另一方面又嘲她演技差，使Amber Heard感到相當困惑。但她承認，其法律團隊表現明顯不及尊尼狄普一方。

Amber Heard稱無錢賠償 有錢搭私人飛機被網民鬧爆 【下一頁】

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Guthrie於訪問播放Amber Heard在庭上承認向尊尼狄普施暴的錄音，她回應指每次是尊尼狄普先出手，她才反撃作回應，堅持自己從來沒有主動攻擊對方。Amber Heard稱，「當經常生活在暴力的環境下，必須要學習適應」，所以才會向前夫施暴抵抗。

Amber Heard又坦承有向尊尼狄普做「很可怕的事」，亦為自己說過的狠話感到非常後悔，因為當時已被對方逼到盡頭，已無法分辨對與錯。但她辯稱庭上錄音經過剪接，並非事實全部，而是與施暴者談判的證據。

Amber Heard形容與尊尼狄普婚姻關係有「醜陋但美麗」的部分，雙方犯下很多錯誤，她多次堅持自己一直都是說實話。

NBC會分3部分播放Amber Heard訪問片段，並於周五（17日）黃金時間《Dateline 》播放一小時足本版訪問。

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責任編輯：郭麗明

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