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【億萬富豪】蓋茨批評加密貨幣是基於鬥傻理論　諷刺NFT「昂貴猴子圖案將極大地改善世界」

股市 11:38 2022/06/15

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【億萬富豪】蓋茨批評加密貨幣是基於鬥傻理論　諷刺NFT「昂貴猴子圖案將極大地改善世界」

比特幣（Bitcoin，BTC）為首的加密貨幣急挫，連累非同質化代幣（NFT）地板價大跌。微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人、億萬富翁比爾蓋茨（Bill Gates）周二（6 月 14 日）出席氣候會議活動時批評NFT等加密貨幣項目，稱這些是基於大規模鬥傻理論（Greater Fool Theory）的騙局。

所謂鬥傻理論是指商品價格上漲原因是買家認為能夠以更高價格將商品賣予一個更大傻瓜，直至無人接貨。

蓋茨諷刺著名NFT項目無聊猿（Bored Ape Yacht Club），說到：「顯然昂貴猴子數字圖案將極大地改善世界」，不過蓋茨表示即不長倉也不沽空該資產類別。

蓋茨之前曾批評過加密貨幣，去年曾與Tesla （美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）就比特幣是否對散戶投資者來說風險太大以及採礦硬幣對環境的危害進行爭論。

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