【消費券】木材短缺成本倍增　進口傢俬品牌對消費券期望不大

▲ 有部分擁有消費力的港人離港，令整體的購買力下跌。（Alot Living Facebook圖片）

雖然第二期消費券即將發放，但有家私零售商對刺激作用並不看好。同時，木材短缺、物流成本持續上升，亦令經營百上加斤。

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ALOT Living總經理鄭潤良表示，4月份受消費券帶動，生意一度按年升20%至30%。但首階段消費券用盡後，生意便逐漸回落。現時5、6月的生意額估計只及4月份的一半左右。 他認為家私需求與股市、樓市表現的關係緊密，當兩者皆向下，消費者的購買意慾自然減弱。同時，有部分擁有消費力的港人亦離開香港，亦令整體的購買力下跌。

鄭指，留意到以往經濟理想時，人們可能買梳化的預算達2、3萬元，現時則降至1萬元。加上木材成本急漲15%至1倍，又不能貿然加價，令品牌的經營壓力增加。對於第二階段的消費券派發，鄭潤良認為是「吊命」措施。配合品牌推出的消費券折扣優惠，他相信生意可上升逾3成至6成。考慮到市民的消費力下跌，ALOT Living亦會暫時把焦點放於中價位、容易入手的產品上，例如1萬元的梳化等。

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記者：葉泳珊