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【消費券】傢俬零售商看好生意錄3成增長　消費券刺激購買意欲

商業 11:45 2022/06/15

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零售商相信消費券有助刺激顧客的購買意慾。（Homie Living Facebook圖片）

第五波疫情緩和，市民漸漸重返正常生活。加上第二階段的消費券即將派發，有些市民亦打算藉此添置家具。有零售商亦看好往後的生意，料可錄雙位數升幅。

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受訪市民劉先生表示，打算利用第二階段消費券更換家中的梳化，預算逾1萬元左右。另亦有受訪者李小姐指，計劃為家中添置一張書枱。

主打升降枱等居家工作設備的本地品牌EKOBOR表示，自4月放寬第一階段社交距離措施後，生意出現回落。該企創辦人及行政總裁陳苡棋估計，原因是學童復課，家長亦要重回辦公室工作，一時間有太多活動，故焦點不在家具上。

不過自6月起，她留意到生意逐步改善，亦多了客人到店舖查詢工作椅。另外亦有些客人本來在家工作時，已有使用其產品；重回辦公室後，則希望額外添置一套。在昨日政府公布第二階段的消費券前，有關消費券購物計劃的查詢已顯著增加逾1成。陳苡棋預計，消費券到手後，EKOBOR生意額有望錄得雙位數升幅。她解釋，其產品主攻中高價市場，平均單價逾2500元左右，相信消費券有助刺激顧客的購買意慾。

最近開設線下實體店的家私平台Homie Living同樣看好往後的市場需求，因市民在疫情期間留意到家居布置的重要性，對家具質素、設計的要求亦愈來愈高。其聯合創辦人林卓羚表示，疫情最嚴峻時生意仍然穩步上揚，4月份首階段消費券發放後，生意額更上升3至4成。隨着第二階段消費券到手，她估計生意可錄2至3成增長。加上最近開設體驗店、月尾亦有家品展覽，相信可進一步帶來刺激作用。

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記者：葉泳珊

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