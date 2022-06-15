【迪士尼樂園】迪士尼全新夜間城堡匯演本周六正式公演 結合多媒體效果 上演近40個經典故事

香港迪士尼樂園度假區全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」於本周六(18日)正式公演，匯演將上演近40個的經典故事，出現約150位迪士尼人物，提供令人嘆為觀止的多重感官盛演。夜間匯演結合多媒體效果，並首次在「奇妙夢想城堡」上運用了大型立體光雕投影技術，並配合故事主題構思的大型水幕投影、結合激光與燈光、噴泉水柱、煙花、煙火及火焰效果等，為夜空添上色彩。

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香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼樂園全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」將樂園的夜間體驗全面昇華，亦為「奇妙夢想城堡」賦予新生命。匯演由樂園國際級專家以及本地團隊傾力打造，經過超過五年時間製作。團隊們排除萬難，克服疫情帶來的種種障礙。迪士尼樂園將繼續為賓客送上前所未有的夜間奇妙體驗，並期待賓客再次到訪樂園，於星空下與摯愛創造更多美好難忘回憶。

而香港特別行政區政府財政司司長陳茂波表示，儘管面對疫情嚴峻的挑戰，香港迪士尼樂園仍然繼續勇於創新，呈獻一個令人嘆為觀止，歷時五年製作，以分享生命故事為題的多媒體匯演「迪士尼星夢光影之旅」。自2005年開幕以來，香港迪士尼樂園已經為超過8,800萬位賓客發放迪士尼的奇妙力量。隨著全新匯演登場，樂園今後將會吸引更多賓客到訪。

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責任編輯：羅浩濂